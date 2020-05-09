Перший український футболіст заразився коронавірусом – ЗМІ оприлюднили його ім'я

Гравцем Миная, у якого діагностували COVID-19, є півзахисник ужгородців Ігор Вагін.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що один із футболістів Миная здав позитивний тест на коронавірус. Це перший офіційно підтверджений випадок в українському футболі.

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Сьогодні ж стало відомо, хто саме підхопив хворобу. Це 26-річний півзахисник Ігор Вагін, повідомляє Footboom. Офіційний сайт клубу інформацію наразі не підтвердив. Наразі гравець перебуває в ізоляції, а вся команда у понеділок, 11 травня, пройде тест на коронавірус.

Вагін виступає за Минай з 2018 року. В поточному сезоні хавбек провів 15 матчів у Першій лізі за команду Василя Кобіна. Голів не забивав.

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