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Первый случай коронавируса в украинском футболе – Минай сообщил о заражении своего игрока

17:23 13 Читати українською
Первый случай коронавируса в украинском футболе – Минай сообщил о заражении своего игрока
ФК Минай

Один из игроков перволигового Миная сдал положительный тест на коронавирус.

"К сожалению, опасный COVID-19 не обошел ФК Минай. У одного из наших игроков обнаружили коронавирус. Тест на это заболевание, который этот футболист сдал в одном из местных медицинских учреждений, оказался положительным. Это подтвердили в медицинской службе ФК Минай.

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Сейчас футболист изолирован, врачи оказывают ему необходимую помощь. Из-за этого руководство клуба дало указание проверить всех своих игроков, а также всех других представителей клуба на наличие заболевания. Результаты исследования объявим в ближайшее время", – говорится в сообщении пресс-службы Миная.

Напомним, сезон в Первой лиге после зимней паузы так и не возобновился из-за пандемии. Сейчас Минай находится среди лидеров – пятая строчка с отставанием в два очка от первого места. Также команда, которую возглавляет Василий Кобин, должна была сыграть с киевским Динамо в полуфинале Кубка Украины.

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