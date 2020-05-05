Три стадиона, финальная пулька и матчи со зрителями – Стороженко предложил доиграть Первую лигу в Харькове

Председатель наблюдательного совета Металлист-1925 Сергей Стороженко озвучил свой вариант спасения текущего розыгрыша Первой лиги.

"Это не предусмотрено регламентом. Если мы законопослушные люди, то нельзя каждый день, в каждом чемпионате нарушать регламент. Принимать его, а потом не соблюдать. Это тогда не закон, кому как захочется – так и делает.

Ящишин: Львов – самый оптимальный вариант для завершения сезона УПЛ

Если будут приняты изменения в регламенте, то пожалуйста – мы участвуем, потому что хотим выйти в УПЛ. Вот подумал, это неплохая идея – собрать все клубы в одном городе, без разъездов и сыграть. У нас в Харькове три стадиона – Металлист, Динамо и Солнечный.

Все три готовых принять турнир такого уровня. Давайте такую ​​финальную пульку в Харькове. Мы за. Если действовать по регламенту, то надо брать и играть, но со зрителями. Без зрителей – это вообще не футбол. Для кого все это происходит? Для футболистов и владельцев клубов?" – сказал Стороженко в комментарии Tribuna.

Напомним, Металлист-1925 встретил зимнюю пазу на седьмой строчке Первой лиги, однако отставал от зоны повышения в классе всего на два очка.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА