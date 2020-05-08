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Перший випадок коронавірусу в українському футболі – Минай повідомив про зараження свого гравця

8 травня 17:22 6324 Читать на русском
Перший випадок коронавірусу в українському футболі – Минай повідомив про зараження свого гравця
ФК Минай

Один із гравців першолігового Минаю здав позитивний тест на коронавірус.

"На жаль, небезпечний COVID-19 не обійшов ФК Минай. У одного з наших гравців виявили коронавірус. Тест на це захворювання, який цей футболіст здав у одному з місцевих медичних закладів, виявився позитивним. Це підтвердили у медичній службі ФК Минай.

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Наразі футболіст ізольований, лікарі надають йому необхідну допомогу. Через це керівництво клубу дало вказівку перевірити всіх своїх гравців, а також всіх інших представників клубу на наявність захворювання. Результати дослідження оголосимо найближчим часом", – йдеться у повідомленні прес-служби Минаю.

Нагадаємо, сезон у Першій лізі після зимової паузи так і не відновився через пандемію. Наразі Минай перебуває серед лідерів – 5-а сходинка з відставанням у два очки від першого місця. Також команда, яку очолює Василь Кобін, повинна була зіграти з київським Динамо у півфіналі Кубка України.

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коронавірус Головне Перша ліга Минай Минай
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