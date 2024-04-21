Одним из главных зимних переходов в украинской Премьер-лиге должен был стать переезд полузащитника Черноморца Максима Брагару в Динамо. В итоге, трансфер так и не состоялся, а СМИ сообщили о подписании предварительного контракта вингера с киевлянами.

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Накануне генеральный директор одесситов Анатолий Мисюра поставил точку относительно потенциального ухода 21-летнего игрока из Черноморца.

"По Брагару, есть подписанный документ: он доработает до конца сезона и перейдет в Динамо", – сказал Мисюра в эфире УПЛ ТВ.

Напомним, Брагару – воспитанник Черноморца. В текущем сезоне он провел за "моряков" 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился 1 голом и 5 ассистами. За молодежную сборную Украины Максим в 21 поединке забил 1 гол. Transfermarkt оценивает его в 700 тысяч евро.

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