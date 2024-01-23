Полузащитник Черноморца Максим Брагару теперь будет сотрудничать с самым известным украинским агентом.

Как стало известно "Футбол 24", Максим Брагару подписал контракт с агентством Prostar. Теперь интересы футболиста будет представлять компания Вадима Шаблия.

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До сих пор 21-летний хавбек, закрывавший в последнее время и позицию защитника, не имел агента. Его делами занимался Владимир Генинсон, который в конце 2023 года покинул пост вице-президента Черноморца.

Брагару недавно подписал с Динамо предварительный контракт, который вступит в силу летом. Официально киевляне еще не подтвердили переход игрока. По информации СМИ, Динамо ведет переговоры с Черноморцем – не исключено, что одесситы получат определенную компенсацию, а хавбек молодежной сборной Украины переедет в столицу уже зимой.

Напомним, летом 2023-го Максим Брагару стал полуфиналистом чемпионата Европы в составе молодежной сборной Украины. Воспитанник Черноморца сыграл на турнире все 5 матчей. В текущем сезоне будущий динамовец провел за команду Романа Григорчука 19 поединков, отдал три ассиста.

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