Команда Томаса Тухеля після гри з Манчестер Юнайтед в Лізі чемпіонів показала всю свою силу в національній першості. Бохум зумів завдати лише чотири удари в сторону воріт Баварії і лише з-за меж штрафного майданчика. Натомість Баварія діяла, як справжня машина. Сім голів влетіло в ворота гостей, а Харрі Кейн оформив перший хет-трик за нову команду.

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Баварія лідирує в турнірній таблиці Бундесліги з 13 балами. Бохум перебуває на 14 сходинці з трьома очками.