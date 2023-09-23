Перший хет-трик Кейна та фантастична перемога мюнхенців у відеоогляді матчу Баварія – Бохум – 7:0
20:20 - Читать на русском
Баварія розтрощила Бохув в п'ятому турі Бундесліги 2023/24. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
13’ Харрі Кейн
29’ Маттейс де Лігт
38’ Лерой Сане
54’ Харрі Кейн
81’ Матіс Тель
88’ Харрі Кейн
13’ Харрі Кейн
29’ Маттейс де Лігт
38’ Лерой Сане
54’ Харрі Кейн
81’ Матіс Тель
88’ Харрі Кейн
Команда Томаса Тухеля після гри з Манчестер Юнайтед в Лізі чемпіонів показала всю свою силу в національній першості. Бохум зумів завдати лише чотири удари в сторону воріт Баварії і лише з-за меж штрафного майданчика. Натомість Баварія діяла, як справжня машина. Сім голів влетіло в ворота гостей, а Харрі Кейн оформив перший хет-трик за нову команду.
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Баварія лідирує в турнірній таблиці Бундесліги з 13 балами. Бохум перебуває на 14 сходинці з трьома очками.
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