Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в скором времени присоединится к Сергею Кривцову и Ко в Интер Майами.

Обладатель семи "Золотых мячей" решил продолжить свою карьеру в МЛС. Лео Месси прибыл во Флориду, чтобы поставить свою подпись на контракте с Интер Майами.

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Клуб Дэвида Бекхэма активно готовится к тому, чтобы представить публике аргентинца. Как сообщает ESPN, Интер Майами планирует презентовать Месси в перерыве финала кубка КОНКАКАФ, который состоится в воскресенье, 16 июля (по местному времени). Матч будет сыгран на Драйв Пинк Стедиум, домашней арене нового клуба Месси.

Напомним, что за путевку в финал турнира сражаются четыре команды. США сыграют против Панамы, а Ямайка попытается выбить Мексику. Оба матча состоятся 13 июля.

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