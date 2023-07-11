"У нас было разрешение от Ла Лиги на оформление контракта Лео Месси. Это то, что обсуждалось с его отцом и все было согласовано. Все хотели, чтобы он вернулся, но ритм был другой.

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Мы не хотели, чтобы с нами случилось то, что произошло в тот раз. Собирались сообщить Месси тогда, когда впишемся в финансовый фэйр-плей. Через некоторое время, когда уже все было согласовано, Хорхе Месси поговорил со мной и сказал нам, что Лео выбрал Интер Майами. Потому что он провел несколько очень трудных сезонов в Париже, где был под большим давлением, что в Майами он будет спокойнее. Несмотря на то, что Лео хотел перейти в Барселону, он не хотел провести еще один год таким образом. Это понятно. Отношения верны. Мы больше не разговаривали.

Мы желаем ему успеха в Майами, а Барса – это его дом. Это отношения, которые закончились, когда он отправился в Париж, они были восстановлены, не достигнув того, чего хотели обе стороны, и теперь это правильно. Вы должны спросить Месси. Мы хотели, чтобы он пришел следом за Хави. Этого не случилось", – рассказал Лапорта в интервью Mundo Deportivo.

После завершения контракта с ПСЖ Лео Месси решил продолжить свою карьеру в МЛС. Ожидается, что аргентинец дебютирует за Интер Майами 21 июля.

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