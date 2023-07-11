Лапорта обвинил Месси в срыве трансфера в Барселону: "У нас было разрешение от Ла Лиги"
Президент Барселоны Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию вокруг неудачного возвращения Лео Месси.
"У нас было разрешение от Ла Лиги на оформление контракта Лео Месси. Это то, что обсуждалось с его отцом и все было согласовано. Все хотели, чтобы он вернулся, но ритм был другой.
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Мы не хотели, чтобы с нами случилось то, что произошло в тот раз. Собирались сообщить Месси тогда, когда впишемся в финансовый фэйр-плей. Через некоторое время, когда уже все было согласовано, Хорхе Месси поговорил со мной и сказал нам, что Лео выбрал Интер Майами. Потому что он провел несколько очень трудных сезонов в Париже, где был под большим давлением, что в Майами он будет спокойнее. Несмотря на то, что Лео хотел перейти в Барселону, он не хотел провести еще один год таким образом. Это понятно. Отношения верны. Мы больше не разговаривали.
Мы желаем ему успеха в Майами, а Барса – это его дом. Это отношения, которые закончились, когда он отправился в Париж, они были восстановлены, не достигнув того, чего хотели обе стороны, и теперь это правильно. Вы должны спросить Месси. Мы хотели, чтобы он пришел следом за Хави. Этого не случилось", – рассказал Лапорта в интервью Mundo Deportivo.
После завершения контракта с ПСЖ Лео Месси решил продолжить свою карьеру в МЛС. Ожидается, что аргентинец дебютирует за Интер Майами 21 июля.
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