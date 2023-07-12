Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі незабаром приєднається до Сергія Кривцова і Ко в Інтер Маямі.

Володар семи "Золотих м'ячів" вирішив продовжити свою кар'єру в МЛС. Лео Мессі прибув до Флориди, щоб поставити свій підпис на контракті з Інтер Маямі.

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Клуб Девіда Бекхема активно готується до того, щоб представити аргентинця публіці. Як повідомляє ESPN, Інтер Маямі планує презентувати Мессі в перерві фіналу Кубка КОНКАКАФ, який відбудеться у неділю, 16 липня (за місцевим часом). Матч буде зіграний на Драйв Пінк Стедіум – домашній арені нового клубу Мессі.

Нагадаємо, що за путівку у фінал турніру борються чотири команди. США зіграє проти Панами, а Ямайка спробує вибити Мексику. Обидва матчі відбудуться 13 липня.

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