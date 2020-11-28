Перша поразка сенсації Серії А у відеоогляд матчу Сассуоло – Інтер – 0:3
19:32 - Читать на русском
Сассуоло розгромно програв Інтеру в 9 турі Серії А. Дивіться відеоогляд поєдинку.
Влад Кірікеш 14’
14’ Влад Кірікеш
Гості шокували "нероверді" подвійним ударом до 15 хвилини. Лаутаро Мартінес відборовся до кінця і віддав Санчесу на порожні ворота. Згодом Кірікеш невдало підставився під силовий простріл Відаля – автогол.
Інтер завдав Сассуоло першої поразки у сезоні та піднявся на друге місце у Серії А
Після перерви Інтер оформив розгром. Гальярдіні ідеально обробив передачу Дарміана і другим дотиком розстріляв ворота. 0:3 – сенсаційний Сассуоло зазнав першої поразки у сезоні, пропустивши Інтер на другу сходинку Серії А.
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