Гості шокували "нероверді" подвійним ударом до 15 хвилини. Лаутаро Мартінес відборовся до кінця і віддав Санчесу на порожні ворота. Згодом Кірікеш невдало підставився під силовий простріл Відаля – автогол.

Інтер завдав Сассуоло першої поразки у сезоні та піднявся на друге місце у Серії А

Після перерви Інтер оформив розгром. Гальярдіні ідеально обробив передачу Дарміана і другим дотиком розстріляв ворота. 0:3 – сенсаційний Сассуоло зазнав першої поразки у сезоні, пропустивши Інтер на другу сходинку Серії А.