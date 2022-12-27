Ливерпуль уверенно победил Астон Виллу в поединке 17-го тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор поединка Астон Вилла – Ливерпуль на "Футбол 24".

Ливерпуль повел в счете уже на 5-й минуте. Александер-Арнольд шикарным пасом забросил на Робертсона, который в свою очередь вывел Салаха на пустые ворота. Матип удвоил преимущество, но гол отменили из-за офсайда. Перед перерывом ван Дейк забил легально – Салах ассистировал центрбеку.

Ливерпуль нанес Эмери первое поражение в АПЛ – Де Дзерби на коне, очередной провал Дарвина, топ Митровича и Ньюкасла

На старте второго тайма Воткинс отличился забитым мячом, но его упразднили. Впрочем, нападающий не остался без гола, отличившись на 59-й минуте. Мерсисайдцы поставили точку на 81-й минуте, забил дебютант команды Байчетич.