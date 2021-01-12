Первая за полгода победа Шеффилд Юнайтед в видеообзоре скандального матча с Ньюкаслом
23:04 - Читати українською
Шеффилд Юнайтед одержал важнейшую победу в поединке с Ньюкаслом (1:0). Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".
завершено
Райан Фрейзер 45’
45’ Райан Фрейзер
Шеффилд Юнайтед более полугода не знал вкуса побед. Ньюкасл позволил прервать эту затянувшуюся серию, хотя и события в матче развивались в пользу "клинков". Уже под занавес первого тайма гости остались в меньшинстве – Фрейзер за три минуты получил две желтые.
Шеффилд Юнайтед переиграл Ньюкасл и одержал первую победу в сезоне – "клинки" прервали 20-матчевую безвыигрышную серию
"Сороки" продержались до 72 минуты, но потом Шеффилд усилиями Шарпа отличился со скандального пенальти. "Клинки" остались последними, Ньюкасл расположился пятнадцатым.
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