Шеффилд Юнайтед одержал важнейшую победу в поединке с Ньюкаслом (1:0). Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".

Шеффилд Юнайтед более полугода не знал вкуса побед. Ньюкасл позволил прервать эту затянувшуюся серию, хотя и события в матче развивались в пользу "клинков". Уже под занавес первого тайма гости остались в меньшинстве – Фрейзер за три минуты получил две желтые.

Шеффилд Юнайтед переиграл Ньюкасл и одержал первую победу в сезоне – "клинки" прервали 20-матчевую безвыигрышную серию

"Сороки" продержались до 72 минуты, но потом Шеффилд усилиями Шарпа отличился со скандального пенальти. "Клинки" остались последними, Ньюкасл расположился пятнадцатым.