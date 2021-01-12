Перша за півроку перемога Шеффілд Юнайтед у відеоогляді скандального матчу з Ньюкаслом
12 січня 23:04 - Читать на русском
Шеффілд Юнайтед здобув надважливу перемогу у поєдинку з Ньюкаслом (1:0). Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".
завершено
Раян Фрейзер 45’
45’ Раян Фрейзер
Шеффілд Юнайтед більше ніж півроку не знав смаку перемог. Ньюкасл дозволив перервати цю тривалу серію, хоча й події в матчі розвивались на користь "клинків". Вже під завісу першого тайму гості залишились у меншості – Фрейзер за три хвилини отримав дві жовті.
Шеффілд Юнайтед переграв Ньюкасл та здобув першу перемогу у сезоні – "клинки" перервали 20-матчеву безвиграшну серію
"Сороки" протримались до 72 хвилини, але потім Шеффілд зусиллями Шарпа відзначився зі скандального пенальті. "Клинки" залишились останніми, Ньюкасл розташувався п'ятнадцятим.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter