Шеффілд Юнайтед здобув надважливу перемогу у поєдинку з Ньюкаслом (1:0). Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

Шеффілд Юнайтед більше ніж півроку не знав смаку перемог. Ньюкасл дозволив перервати цю тривалу серію, хоча й події в матчі розвивались на користь "клинків". Вже під завісу першого тайму гості залишились у меншості – Фрейзер за три хвилини отримав дві жовті.

Шеффілд Юнайтед переграв Ньюкасл та здобув першу перемогу у сезоні – "клинки" перервали 20-матчеву безвиграшну серію

"Сороки" протримались до 72 хвилини, але потім Шеффілд зусиллями Шарпа відзначився зі скандального пенальті. "Клинки" залишились останніми, Ньюкасл розташувався п'ятнадцятим.