"Фуггеры" на своем официальном сайте объявили об уходе главного тренера команды Энрико Маассена.

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39-летний специалист возглавил Аугсбург летом 2022 года. Под его руководством команда заняла 15-е место в сезоне 2022/23. Сейчас командой будет руководить Тобиас Штробля, который работает в системе клуба с U23.

Аугсбург в седьмом туре не смог победить новичка Бундеслиги Дармштадт. Сейчас команда имеет лишь пять баллов и находится на 15 месте.

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