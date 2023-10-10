Первая отставка в Бундеслиге – тренера уволили после поражения от новичка
Руководство Аугсбурга решило после семи туров сменить наставника команды.
"Фуггеры" на своем официальном сайте объявили об уходе главного тренера команды Энрико Маассена.
Боруссия Д оформила камбек с Унионом, РБ Лейпциг потерял очки с Бохумом, не забив 2 пенальти, новый лидер Бундеслиги
39-летний специалист возглавил Аугсбург летом 2022 года. Под его руководством команда заняла 15-е место в сезоне 2022/23. Сейчас командой будет руководить Тобиас Штробля, который работает в системе клуба с U23.
Аугсбург в седьмом туре не смог победить новичка Бундеслиги Дармштадт. Сейчас команда имеет лишь пять баллов и находится на 15 месте.
Золотые 70-е: Блохин в двух очень неожиданных ракурсах, Луческу такой молодой и еще 27 фото "старой школы"