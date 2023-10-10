"Фуггери" на своєму офіційному сайті оголосили про відхід головного тренера команди Енріко Маассена.

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39-річний фахівець очолив Аугсбург влітку 2022 року. Під його керівництвом команда посіла 15-те місце в сезоні 2022/23. Наразі командою буде керувати Тобіас Штробля, який працює в системі клубу з U23.

Аугсбург в сьомому турі не зміг перемогти новачка Бундесліги Дармштадт. Наразі команда має лише п'ять балів і перебуває на 15 місці.

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