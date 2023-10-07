Германия, Бундеслига, 7-й тур

Боруссия Д – Унион Берлин – 4:2

Голы: Фюлькруг, 7, Шлоттербек, 49, Брандт, 54, Райерсон, 71 – Госенс, 9, Бонуччи, 31 (п.)

Аугсбург – Дармштадт – 1:2

Голы: Демирович, 87 – Скарке, 52, Кемпе, 69 (п.)

РБ Лейпциг – Бохум – 0:0

Нереализованный пенальти: Симонс, 26 (РБ Лейпциг), Форсберг, 59 (РБ Лейпциг)

Штутгарт – Вольфсбург – 3:1

Голы: Гирасси, 66 (п.), 78, 82 – Герхард, 35

Вердер – Хоффенхайм – 0:0

Боруссия М расписала боевую ничью с Майнцом – "карнавальщики" до сих пор остаются без побед в Бундеслиге

Дортмундская Боруссия на своем поле перестреляла Унион. Хозяева вышли вперед уже в начале встречи, но на перерыв ушли уступая – Госенс сравнял через минуту, а в середине тайма Бонуччи реализовал пенальти (обе команды еще до отдыха повторно обменялись голами, но они были отменены). "Шмели" на страте второй половины восстановили статус-кво и впервые в матче вышли вперед. Райерсон впоследствии снял все вопросы относительно победителя. Уже в добавленное время Боруссия забила в пятый раз, но гол снова не засчитали. Победа вынесла дортмундцев на вторую строчку турнирной таблицы.

Дармштадт на выезде одолел Аугсбург. Первый тайм прошел без голов, а после перерыва Скарке вывел новичка Бундеслиги вперед. Кемпе с пенальти в середине тайма сделал серьезную заявку на успех. Хозяева забили гол престижа на последних минутах, но на большее их не хватило. Как следствие, Дармштадт одержал вторую победу подряд и поднялся уже на 11 строчку.

РБ Лейпциг драматично потерял очки с Бохумом. Хозяева имели два стопроцентных шанса заработать три очка, но Симонс и Форсберг не смогли реализовать пенальти в каждом из таймов. К слову, один одиннадцатиметровый привез в свои ворота Иван Ордец, который провел на поле весь матч.

В еще одном матче Штутгарт одержал волевую победу над Вольфсбургом. "Волки" вышли вперед в середине первого тайма, а после перерыва свое слово сказал Гирасси. Французский форвард сначала реализовал пенальти, а затем забил еще дважды, оформив таким образом хет-трик и выведя свою команду в лидеры Бундеслиги.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ГЕРМАНИИ