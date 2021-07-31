Первая лига, 2-й тур

ВПК-Агро – Агробизнес – 3:0

Голы: Будняк, 61, Кулиш, 73, Косовский, 78

Краматорск – Кремень – 2:0

Голы: Зубков, 38, 62

Олимпик – Прикарпатье – начало в 19:00

Полесье – Горняк-Спорт – начало в 19:00

Краматорск провел достаточно активно первую половину встречи. Уже перед самым перерывом Кремень стал "заложником" нашествия на свои ворота, но не выстоял. После серии ошибок Руслан Зубков открыл счет в поединке. После перерыва капитан Краматорска удвоил преимущество хозяев. Матч завершился уверенной победой команды Городова, которая временно поднялась на первую строчку.

Металлист официально оформил трансфер лучшего бомбардира чемпионата Бразилии

ВПК-Агро и Агробизнес без голов завершили первую 45-минутку. После перерыва клуб из Шевченковки захватил инициативу, а длительная атака завершилась немного курьезным голом Будняка – мяч не лучшим образом лег ему на ногу, но Мозиль, который до этого тянул все, не спас. На 72-й минуте забил Кулиш – он дождался паса с фланга после стремительной контратаки, воспользовался недоразумением кипера с защитником и расстрелял пустые ворота. До разгромного счет довел Косовский ударом головой после подачи Дудика. Интересно, что оба ранее выступали за Агробизнес. Финальный свисток зафиксировал погром подопечных Чижевского.

Шахтер дожал Львов заменами Де Дзерби – новички снова забивают, Марлос делает разницу, разгромная репетиция перед ЛЧ