Харьковский Металлист продолжает мощно усиливаться после выхода в Первую лигу.

Металлист на своем официальном сайте объявил о достижении договоренности с РБ Брагантино по трансферу нападающего Матеуса Пейшоту.

Красников подтвердил трансфер результативного бразильца в Металлист

Интересно, что Transfermarkt указывает бразильца в статусе полноправного игрока Жувентуде, за который он выступал на правах аренды в прошлом сезоне.

В текущей кампании форвард роскошно себя проявил, став одним из лучших бомбардиров бразильской Серии А, разделяя первое место с Жилберто. В активе Пейшоту – 7 голов и 4 результативных передачи в 12 матчах.

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