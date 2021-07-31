Перша ліга, 2-й тур

ВПК-Агро – Агробізнес – 3:0

Голи: Будняк, 61, Куліш, 73, Косовський, 78

Краматорськ – Кремінь – 2:0

Голи: Зубков, 38, 62

Олімпік – Прикарпаття – початок о 19:00

Полісся – Гірник-Спорт – початок о 19:00

Краматорськ провів досить активно першу половину зустрічі. Вже перед самою перервою Кремінь став "заручником" навали на свої ворота, але не вистояв. Після серії помилок Руслан Зубков відкрив рахунок у поєдинку. По перерві капітан Краматорська подвоїв перевагу господарів. Матч завершився впевненою перемогою команди Городова, яка тимчасово піднялась на першу сходинку.

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ВПК-Агро та Агробізнес без голів завершили першу 45-хвилинку. По перерві клуб із Шевченківки захопив ініціативу, а одна з тривалих атак завершилась трохи курйозним голом Будняка – м'яч не найкращим чином ліг йому на ногу, але Мозіль, який до цього тягнув усе, не врятував. На 72-й хвилині забив Куліш – він дочекався пасу з флангу після стрімкої контратаки, скористався непорозумінням кіпера з оборонцем та розстріляв порожні ворота. До розгромного рахунок довів Косовський ударом головою після подачі Дудіка. Цікаво, що обидва раніше виступали за Агробізнес. Фінальний свисток зафіксував погром підопічних Чижевського.

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