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Первая лига приняла решение увеличить количество команд в сезоне 2020/21

15:55 95 Читати українською
Первая лига приняла решение увеличить количество команд в сезоне 2020/21
Волынь – Ингулец / Фото ФК Волынь

Президент ПФЛ Сергей Макаров анонсировал расширение участников Первой лиги в следующем сезоне.

"Приняли решение по обмену между Первой и Второй лигами. Первые и вторые места Второй лиги выходят напрямую, а раунд плей-офф будет между 15-16-ми местами Первой лиги и третьими местами Второй лиги. В результате Первая лига расширится до 18 команд.

Клубы Первой лиги решили доиграть сезон – предыдущее решение отменили, в регламент внесли правки

Опять же, теоретически – посмотрим, как будет. Могут же быть форс-мажоры. К нам команда может не прийти из УПЛ. Или не все команды пройдут аттестацию. Кто-то снимется. Посмотрим", – рассказал Макаров для Tribuna.

Напомним, большинство клубов Первой лиги проголосовали за возобновление розыгрыша турнира. Последнее слово остается за исполкомом УАФ.

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