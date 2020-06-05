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Перша ліга прийняла рішення збільшити кількість команд у сезоні 2020/21

15:55 497 Читать на русском
Перша ліга прийняла рішення збільшити кількість команд у сезоні 2020/21
Волинь – Інгулець / Фото ФК Волинь

Президент ПФЛ Сергій Макаров анонсував розширення учасників Першої ліги з наступного сезону.

"Прийняли рішення щодо обміну між Першою і Другою лігами. Перші і другі місця Другої ліги виходять безпосередньо, а раунд плей-офф буде між 15-16-ми місцями Першої ліги і третіми місцями Другої ліги. В результаті Перша ліга розшириться до 18 команд.

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Знову ж, теоретично – подивимося, як буде. Можуть же бути форс-мажори. До нас команда може не прийти з УПЛ. Або не всі команди пройдуть атестацію. Хтось зніметься. Побачимо", – розповів Макаров для Tribuna.

Нагадаємо, більшість клубів Першої ліги проголосували за відновлення розіграшу турніру. Останнє слово залишається за виконкомом УАФ.

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Теги
ПФЛ Перша ліга Сергій Макаров
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