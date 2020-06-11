Первая лига приняла окончательное решение о судьбе сезона 2019/20

Второй по силе дивизион чемпионата Украины будет доигран.

Чемпионат Первой лиги продолжится в ближайшее время, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook президент УАФ Андрей Павелко.

Вторая лига приняла решение об окончательной остановке сезона

Решение о доигрывании сезона во втором по силе дивизионе приняли представители клубов по итогам совместного совещания, которое состоялось сегодня в Киеве.

"За" проголосовали представители 11 клубов, среди которых: Агробизнес, Горняк-Спорт, Ингулец, Кремень, Металлист 1925, Металлург, Минай, ОПФК Черкащина, Рух и Черноморец. "Против" выступили Авангард, Балканы, Николаев и Черноморец, "воздержались" – Волынь.

Утвердить принятое решение в факс-режиме планируют на срочном заседании Исполкома.

Напомним, ранее представители клубов Второй лиги решили не доигрывать сезон.

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