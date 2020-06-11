Вторая лига приняла решение об окончательной остановке сезона

Решение о досрочном завершении Второй лиги осталось неизменным.

Большинство клубов не изменили своей прежней позиции, информирует официальный сайт Металлист 1925.

Козловский изменил свою принципиальную позицию по завершению Первой лиги

В поддержку продолжения сезона нашлось только шесть голосов, 11 участников лиги были против. Четыре клуба вообще не появились на заседании, но их не называют. Проект будет направлен в Исполком, который должен утвердить результаты голосования.

Напомним, сегодня также должна решиться дальнейшая судьба Первой лиги.

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