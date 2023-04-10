Украинские коллективы, прекратившие деятельность после начала войны, понемногу оживают и возвращаются к соревновательному процессу.

ПФЛ проводит аттестацию десяти клубов, которые хотят заявиться в Первую и Вторую лиги, сообщил Максим Гиленко в программе "ТаТоТаке".

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Среди них семь команд, пропускавших сезон 2022/23 – они стремятся воспользоваться своим сохранившимся местом и возобновить выступления в сезоне 2023/24.

В частности, в Первую лигу хотят вернуться: Левый берег (Киев), Агробизнес (Волочиск Хмельницкой области), Виктория (Сумы), ВПК-Агро (Днепропетровская область) и Подолье (Хмельницкий).

Камбек во Вторую лигу планируют Тростянец и Любомир. К ним присоединятся три любительских коллектива: Дружба (Мировка Киевской области), Скала 1911 (Стрый) и Локомотив (Киев).

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