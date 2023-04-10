Українські колективи, які припинили діяльність після початку війни, потроху відживають і повертаються до змагального процесу.

ПФЛ проводить атестацію десяти клубів, які хочуть заявитися у Першу та Другу ліги, повідомив Максим Гіленко у програмі "ТаТоТаке".

Перша ліга: Скорук розгромив Діназ, Буковина дотиснула Полтаву, Прикарпаття врятувалось з Гірник-Спортом

Серед них сім команд, що пропускали сезон 2022/23 – вони прагнуть скористатися своїм місцем, яке збереглось, і відновити виступи в сезоні 2023/24.

Зокрема, у Першу лігу хочуть повернутись: Лівий берег (Київ), Агробізнес (Волочиськ Хмельницької області), Вікторія (Суми), ВПК-Агро (Дніпропетровська область) та Поділля (Хмельницький).

Камбек у Другу лігу планують Тростянець та Любомир. До них приєднаються три аматорські колективи: Дружба (Мирівка Київської області), Скала 1911 (Стрий) та Локомотив (Київ).

Друга ліга: Нива Б розтрощила Реал Фарму у битві лідерів, Чайка оформила камбек з Нивою В, Звягель здолав ВАСТ