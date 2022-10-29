В субботу, 29 октября, состоялись 4 поединка 10 тура Первой лиги 2022/23. Счет и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига, 10 тур

Группа А

Нива Тернополь – Прикарпатье – 4:0

Голы: Демчук, 26, Зинь, 28, Бей, 81, Сухоручко, 84 (пен)

Удаление: Демкив, 58 (Прикарпатье)

Мариуполь – Полесье – 0:2

Голы: Кушниренко, 45, Гитченко, 52

Группа Б

Металлург – Полтава – 1:1

Голы: Сидоров, 21 – Каретник, 28

Горняк-Спорт – Скорук – 1:1

Голы: Пидручный, 75 – Шмигельский, 7

Нива уверенно разобралась с Прикарпатьем. Еще в первом тайме тернопольская команда дважды удачно реализовала стандарты, а после перерыва забила еще дважды. В то время Прикарпатье уже играло в меньшинстве, а Нива реализовала численное преимущество двумя голами. 4:0 – разгром от Нивы оставил команду из Тернополя на 4-м месте группы А. Прикарпатье осталось пятым.

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Полесье обыграло Мариуполь благодаря голам со стандартов. Успех принесли два угловых – в конце первого тайма забил Кушниренко, а на старте второй половины игры отличился Гитченко. 0:2 – Полесье продолжает победное шествие в группе А. У житомирской команды 28 очков, у идущих вторыми Карпат сейчас 19.

Металлург поделил очки с Полтавой в рамках группы Б. На гол Сидорова на экваторе первого тайма точным ударом ответил Каретник. 1:1. С таким же счетом завершился и матч Горняк-Спорт – Скорук. Гости вели в течение большей части игры, однако не удержали победу. В этой группе лидирует ЛНЗ, на бал отстает Оболонь. Металлург идет 5-м, а Полтава, Скорук и Горняк-Спорт замыкают таблицу.

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