У суботу, 29 жовтня, відбулися 4 поєдинки 10 туру Першої ліги 2022/23. Рахунок і огляд матчів – у цій новині на "Футбол 24".

Перша ліга, 10 тур

Група А

Нива Тернопіль – Прикарпаття – 4:0

Голи: Демчук, 26, Зінь, 28, Бей, 81, Сухоручко, 84 (пен)

Вилучення: Демків, 58 (Прикарпаття)

Маріуполь – Полісся – 0:2

Голи: Кушніренко, 45, Гітченко, 52

Група Б

Металург – Полтава – 1:1

Голи: Сидоров, 21 – Каретник, 28

Гірник-Спорт – Скорук – 1:1

Голи: Підручний, 75 – Шмигельський, 7

Нива впевнено розібралася з Прикарпаттям. Ще в першому таймі тернопільська команда двічі вдало реалізувала стандарти, а по перерві забила ще двічі. На той час Прикарпаття вже грало в меншості, а Нива реалізувала чисельну перевагу двома голами. 4:0 – розгром від Ниви залишив команду з Тернополя на 4-му місці групи А. Прикарпаття залишилося п'ятим.

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Полісся обіграло Маріуполь завдяки голам зі стандартів. Успіх принесли два кутових – наприкінці першого тайму забив Кушніренко, а на старті другої половини гри відзначився Гітченко. 0:2 – Полісся продовжує переможну ходу в групі А. У житомирської команди 28 очок, у Карпат, які йдуть другими, наразі 19.

Металург поділив очки з Полтавою в рамках групи Б. На гол Сидорова на екваторі першого тайму влучним ударом відповів Каретник. 1:1. З таким же рахунком завершився і матч Гірник-Спорт – Скорук. Гості вели впродовж більшої частини гри, однак не втримали перемогу. У цій групі лідирує ЛНЗ, на бал відстає Оболонь. Металург йде 5-м, а Полтава, Скорук і Гірник-Спорт замикають таблицю.

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