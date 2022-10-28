Первая лига 2022/23, 10-й тур

Группа А

Эпицентр – Диназ – 3:2

Голы: Гирный, 45+2, 87, Буряк, 82 – Богунов, 5, Мораренко, 52

Группа Б

Кремень – ЛНЗ – 1:1

Голы: Галата, 57 – Хамелюк, 8

Эпицентр в результативном поединке оказался сильнее Диназа. Команды обменялись голами Гирного и Богунова до перерыва, а Мораренко вывел Диназ вперед на старте второй половины. Но концовка перевернула игру с головы на ноги – Буряк и Гирный за 5 минут превратили поражение Эпицентра в победу.

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В поединке группы Б Кремень и ЛНЗ разошлись миром. Хамелюк открыл счет на 8 минуте, но Галата на 57-й спас Кремень от поражения.

Таким образом, Эпицентр набрал 17 очков и приблизился к Карпатам, которые вторые в группе Первой лиги, Диназ с 9 пунктами остался шестым. ЛНЗ вышел в лидеры в группе Б, набрав 20 очков, однако у второй Оболони на 1 балл меньше и игра в запасе. Кремень с 12 пунктами остался третьим.

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