Первая лига 2022/23, 9-й тур

Группа А

Прикарпатье – ФСК Мариуполь – 2:2

Голы: Цюцюра, 6, Демков, 8 – Быковский, 3, Павлиш, 49

Группа Б

Чернигов – Горняк-Спорт – 2:1

Голы: Кулик, 72, Сираш, 88 – Горбаченко, 7

Полтава – Оболонь – 2:1

Голы: Костенко, 3, Щербак, 90+4 – Черненко, 75

ФСК Мариуполь третий раз в этом сезоне набрал очки, расписав мировую с Прикарпатьем. Начало игры получилось очень результативным – уже на 8 минуте счет был 2:1. На гол Быковского на 3 минуте результативно ответили Цюцюра и Демкив. В начале второй половины Павлиш сравнял счет, который продержался до финального свистка.

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Чернигов в волевом стиле обыграл Горняк-Спорт. Горбаченко еще на 7-й минуте вывел гостей вперед, но Кулик и Сираш во второй половине принесли победу черниговцам. А Полтава вырвала победу над Оболонью. Костенко вывел полтавчан вперед на 3-й минуте, но Черненко выровнял положение во втором тайме. Полтава все же вырвала победу на 4-й компенсированной минуте благодаря мячу Щербака.

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