Первая лига, 9-й тур

Группа Б

ЛНЗ – МФК Металлург – 1:0

Гол: Тищенко, 90+4

Скорук – Кремень – 3:3

Голы: Мишуренко, 27 (п.), 55, Шаповалов, 41 – Вивдич, 4, Фальковский, 45+2, Бондарь, 73

Удаление: Малыш, 17 (Скорук, красная карточка)

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В первом матче группы Б ЛНЗ одолел МФК Металлург. Судьбу матча решил единственный гол, забитый на четвертой добавленной минуте. Максим Тяпкин получил мяч на правом фланге, прошел с ним несколько метров и навесил на дальнюю штангу. Там самым ловким оказался Иван Тищенко – выпрыгнув выше других он головой замкнул сферу в сетку. Победа принесла черкащанам 16 очков и подняла на второе место, запорожцы с 10 баллами четвертые и имеют две игры в запасе.

В еще одном поединке Скорук и Кремень устроили настоящую перестрелку. Гости вышли вперед уже в начале встречи – Вивдич головой точно замкнул подачу со штрафного на дальнюю штангу. Еще до середины тайма хозяева остались в меньшинстве – Малыш остановил выход один на один соперника и увидел перед собой красный свет. Вскоре Разуваева завалили в штрафной и Мишуренко с пенальти восстановил статус-кво. За 5 минут до перерыва кипер Скорука ошибся, принимая мяч от своего игрока, и арбитр назначил свободный удар в штрафной. Быстрый розыгрыш и Кремень вышел вперед. Однако на отдых команды ушли при равном счете – Фальковский удачно добил мяч после отскока от штанги.

В начале второго тайма хозяева забили в третий раз – перехват в центре поля завершился стремительной контратакой и Мишуренко в падении замкнул прострел с левого фланга, оформив дубль. Почти сразу прозвучало уведомление о воздушной тревоге и команды ушли в укрытие. На 73-й минуте досадную ошибку допустил Игорь Варцаба – после нехитрого удара от Бондаря кипер с Томаковки не удержал мяч в руках и выпустил его за линию. Этот гол стал последним в матче. Ничья принесла Скоруку 5 очков и оставила на последней строчке группы Б, Кремень с 10 пунктами – третий.

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