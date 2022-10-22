Первая лига, 9-й тур

Диназ – Буковина – 1:1

Голы: Ичанский, 27 – Палагнюк, 64 (пен.)

Полесье – Эпицентр – 3:0

Голы: Будковский, 23, 65, Янаков, 67

Карпаты – Нива Тернополь – 1:0

Гол: Махнев, 90+2

Диназ и Буковина разошлись миром. Ичанский не без помощи соперников открыл счет во встрече в первом тайме, а Палагнюк с пенальти сравнял ситуацию с табло. Команды остались на 6 и 7 ступенях.

Первая лига: Металлург в добавленное время проиграл ЛНЗ и продолжил падение в группе Б, Скорук в меньшинстве отобрал очки у Кремени.

Яркий поединок провело Полесье, принимавшее Эпицентр. Одним из героев встречи стал известный нападающий Филипп Будковский. Форвард прекрасно головой замкнул подачу с правого фланга, пробив мимо кипера. После перерыва Филипп отметился идентичным голом – подача и удар головой. Защитники выводов не сделали и еще раз проиграли борьбу. Точку во встрече поставил Янаков, пробив голкипера с линии штрафной. Житомиряне набрали 25 пунктов и закрепили лидерство. Эпицентр остался третьим.

Закрывало программу игрового дня противостояние Карпат и Нивы на стадионе Украина. Львовяне после эффектного старта сезона выиграли всего один матч из четырех последних, поэтому сегодня нужна была победа, чтобы Полесье не ушло в отрыв. "Львы" атаковали, но могли пропускать. В первом тайме Дуць после углового чуть не забил в свои ворота, но несколькими мгновениями позже стрелял в чужие. Кипер Нивы спас.

Сразу после перерыва стойка спасла Карпаты от пропущенного мяча. Подопечные Тлумака активно пошли в атаку. На 64-й после удара Таранухи невероятный сейв выдал голкипер Механив. Нива огрызалась, но подводила реализация, в том числе в моменте с ударом Волохатого. И все же львовяне добились желаемого – в добавленное арбитром время Чачуа подал, а Махнев головой перевел сферу в ворота. Карпаты набрали 19 зачетных баллов, Нива с 12 пунктами осталась четвертой.