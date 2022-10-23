Відбулись недільні матчі 9-го туру Першої ліги, в яких лідер групи Б Оболонь несподівано програла Полтаві. Читайте звіт про поєдинки на Футбол 24.

Перша ліга 2022/23, 9-й тур

Група А

Прикарпаття – ФСК Маріуполь – 2:2

Голи: Цюцюра, 6, Демків, 8 – Биковський, 3, Павліш, 49

Група Б

Чернігів – Гірник-Спорт – 2:1

Голи: Кулик, 72, Сираш, 88 – Горбаченко, 7

Полтава – Оболонь – 2:1

Голи: Костенко, 3, Щербак, 90+4 – Черненко, 75

ФСК Маріуполь втретє у цьому сезоні набрав очки, розписавши мирову з Прикарпаттям. Початок гри вийшов дуже результативним – вже на 8 хвилині рахунок був 2:1. На гол Биковського на 3 хвилині результативно відповіли Цюцюра та Демків. На початку другої половини Павліш зрівняв рахунок, який протримався до фінального свистка.

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Чернігів у вольовому стилі обіграв Гірник-Спорт. Горбаченко ще на 7 хвилині вивів гостей вперед, але Кулик та Сираш в другій половині принесли перемогу чернігівцям. А Полтава вирвала перемогу над Оболонню. Костенко вивів полтавців вперед на 3 хвилині, але Черненко вирівняв становище у другому таймі. Полтава все ж вирвала перемогу на 4 компенсованій хвилині завдяки м'ячу Щербака.

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