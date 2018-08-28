Первая лига: Оболонь-Бровар на последних минутах вырвал победу у Агробизнеса

Состоялся заключительный матч 6 тура Первой лиги чемпионата Украины.

Оболонь-Бровар принимал дома Агробизнес в рамках 6 тура Первой лиги. В течение всего матча счет на табло был 0:0, пока на 90+3 минуте игрок Оболони Островский не вывел свою команду вперед.

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После этой игры Оболонь-Бровар поднялся на 5 место, имея в своем активе 11 очков, Агробизнес остается в зоне вылета и 2 зачетными пунктами.

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Чемпионат Украины. Первая лига. 6тур.

Оболонь-Бровар – Агробизнес – 1:0

Гол: Островский, 90 + 3