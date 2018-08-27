Минай извинился за своего тренера, который негативно высказался о женщине-арбитре

Второлиговый Минай прокомментировал слова своего тренера Игоря Харковщенка о женщинах арбитров.

"26 августа, после матча с ровенским Вересом, нашим главным тренером Игорем Харьковщенко были допущены недопустимые обвинения в адрес как арбитра, так и женщин в целом. Поэтому, официально, от имени клуба, хотим принести свои извинения главному арбитру матча – Кристине Козорог, а в ее лице и всем женщинам, которые имеют отношение к футболу.

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ФК Минай принципиально не одобряет дискриминации, личные оскорбления, и осуждает унижение человеческой чести и достоинства в любой форме. Мы уважаем арбитров, соперников, болельщиков и всех причастных к игре миллионов. Слова главного тренера были сказаны на эмоциях от результата поединка.

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С Игорем Харьковщенко была проведена воспитательная беседа и приняты штрафные санкции. Просим комитет по этике и честной игре Федерации футбола Украины также обратить внимание на этот прецедент и вынести соответствующие санкции, согласно регламенту ФФУ.

Этот пример должен стать уроком для тех, кто пропагандирует дискриминационные проявления в футболе", – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.