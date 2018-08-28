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Вторая лига: Мир одолел Энергию, Черкащина-Академия и Чайка разыграли результативную ничью

27 августа 22:15 32 Читати українською
Вторая лига: Мир одолел Энергию, Черкащина-Академия и Чайка разыграли результативную ничью
ФК Чайка

Состоялись матчи 6 тура Второй лиги чемпионата Украины.

Черкащина-Академия сыграла вничью с Чайкой. Команды обменялись голами в конце второго тайма. Таврия-Симферополь и Кремень голов не забивали, а игрок Таврии в первом тайме не реализовал пенальти.

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Мир благодаря дублю Алексея Бойко минимально одолел Энергию. Команды забили по голу в концовке первого тайма, а в начале второго, игрок Мира установил окончательный счет в матче.

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Чемпионат Украины. Вторая лига. 6 тур

Таврия Симферополь – Кремень – 0:0
Нереализованный пенальти: Воронченко, 23 (Таврия)

Черкасская-Академия – Чайка – 1:1
Голы: Тищенко, 84 – Бартошук, 89

Мир – Энергия – 2:1
Голы: Бойко, 41, 48 – Киреев, 36

Вторая лига6 турЦентральный (Черкасы) (Черкассы)

Черкащина-Академия - Чайка: Понедельник 27 августа 2018

Черкащина-Академия
Матч окончен
1 : 1
Чайка
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Вторая лига Черкащина-Академия - Чайка Мир - Энергия Новая Каховка Таврия-Симферополь - Кремень Таврия-Симферополь Таврия-Симферополь Черкащина-Академия Черкащина-Академия Мир Мир Чайка Чайка Энергия Новая Каховка Энергия Новая Каховка
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