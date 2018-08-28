Вторая лига: Мир одолел Энергию, Черкащина-Академия и Чайка разыграли результативную ничью

Состоялись матчи 6 тура Второй лиги чемпионата Украины.

Черкащина-Академия сыграла вничью с Чайкой. Команды обменялись голами в конце второго тайма. Таврия-Симферополь и Кремень голов не забивали, а игрок Таврии в первом тайме не реализовал пенальти.

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Мир благодаря дублю Алексея Бойко минимально одолел Энергию. Команды забили по голу в концовке первого тайма, а в начале второго, игрок Мира установил окончательный счет в матче.

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Чемпионат Украины. Вторая лига. 6 тур

Таврия Симферополь – Кремень – 0:0

Нереализованный пенальти: Воронченко, 23 (Таврия)

Черкасская-Академия – Чайка – 1:1

Голы: Тищенко, 84 – Бартошук, 89

Мир – Энергия – 2:1

Голы: Бойко, 41, 48 – Киреев, 36