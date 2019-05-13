Михалик покидает чемпионат России – среди вариантов продолжения карьеры только Волынь

Украинский защитник Локомотива Тарас Михалик сообщил, что покинет российский клуб по окончании сезона.

"Я разговаривал с Василием Кикнадзе о завершении карьеры еще в Катаре (на сборах. – прим). Сказал, что независимо от моего игрового времени после окончания контракта буду завершать карьеру. Вариант продолжения только один – дома в Луцке.

Игрок матча с Эспаньолом, или "Он будет великим" – Лунин впечатлил Леганес и испанские СМИ, украинец провоцирует Реал

Пока конкретного разговора с кем-то из Волыни не было, приеду и поговорим. Вопрос не в финансах, а в моем самочувствии и моей надобности команде.

Почему принял такое решение? Не скажу, что я устал от футбола, скорее из-за того, что стал меньше играть. В прошлом сезоне, когда продлил контракт, было много факторов: чемпионами стали, играл больше. А если не играешь, начинаешь терять мотивацию, да и возраст уже не тот", – цитирует Михалика ТАСС.

В текущем сезоне РПЛ Михалик не провёл ни одного матча. В прошлом чемпионате России на его счету было десять игр.

"Голодуючі" Поволжя-2: повний список українців, які виступають у чемпіонаті Росії прямо зараз – їх більше, ніж ви думали