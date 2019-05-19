Перша ліга: Миколаїв 8 голами знищив Суми, Волинь на останніх хвилинах врятувала нічию та обігнала Металіст 1925

В 29-му турі Першої ліги України Миколаїв знищив Суми, СК Дніпро-1 переграв Колос, Металіст 1925 зіграв унічию з Інгульцем, а Волинь вирвала нічию в Руха.

Україна. Перша ліга 2018/19, 23-й тур

Металіст 1925 – Інгулець – 1:1

Голи: Кравченко, 22 – Акименко, 14

Вилучення: Жданов, 35

Україна. Перша ліга 2018/19, 29-й тур

Балкани – Авангард – 1:2

Голи: Георгієв, 28 – Демченко, 18, Сеницький, 42

Агробізнес – Гірник-Спорт – 0:0

Волинь – Рух – 1:1

Голи: Бартуловіч, 90+6, (пен) – Бойчук, 15

СК Дніпро-1 – Колос – 3:1

Голи: Логінов, 29, Назаренко, 45, Чичиков, 74 – Ільїн, 11

Оболонь-Бровар – Прикарпаття – 3:2

Голи: Безуглий, 2, Покотилюк, 39, Мединський, 67 – Кузьмин, 29, 62

Суми – Миколаїв – 0:8

Голи: Радченко, 17, 44, 67, Ковальов, 37, Кравченко, 54, Порох, 60, Берко, 70, Сартіна

СК Дніпро-1 продовжує збільшувати відрив від конкурентів, перемігши Колос. На гол Ільїна результативно відповіли Логінов, Назаренко та Чичиков.

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Волинь у компенсований час врятувала нічию з Рухом. Бартуловіч реалізував пенальті на 90+6 хвилині і допоміг команді з Луцька обігнати в турнірній таблиці Металіст 1925, який в меншості не зміг обіграти Інгулець.

Миколаїв на виїзді каменя на камені не залишив Суми. Господарі пропустили 8 голів, не забивши жодного у відповідь. Хет-триком відзначився Радченко, Ковальов, Кравченко, Порох, Берко та Сартіна забили по голу.

Засновник Металіста 1925 Стороженко різко відповів на інформацію про участь команди у договірних матчах