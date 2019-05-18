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Основатель Металлиста 1925 Стороженко резко ответил на информацию об участии команды в договорных матчах

18 мая 13:53 232 Читати українською
Основатель Металлиста 1925 Стороженко резко ответил на информацию об участии команды в договорных матчах
Сергей Стороженко / ФК Металлист 1925

Основатель Металлиста 1925 Сергей Стороженко дал откровенный ответ на слухи, что "желто-синие" принимают участие в матчах с фиксированным результатом.

"Обидно слышать мысли "знатоков", будто мы "сливаем" матчи, то есть проигрываем их намеренно, будто мы не заинтересованы в победах или кто-то из футболистов не хочет участвовать ради выхода в УПЛ. Ответственно называем это ложью!

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Мы прошли тяжелый путь, который предусмотрен Регламентом: от участия в любительских соревнованиях и сейчас выходим на финишную прямую спортивного сезона в Первой профессиональной лиге Украины. И как бы он не завершился, и что бы об этом не думали и не говорили наши обидчики, он является успешным, потому что мы честно соревновались и ежегодно росли в классе.

Нам пророчили итоговое седьмое место в турнирной таблице, а мы заставили обращать на себя внимание, считаться с нами, распространять о нас слухи/сплетни, даже оскорблять и объединяться против нас на поле и за его пределами и, как следствие, уважать.

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Мы доказали, что многократные финансовые преимущества – не главное в футболе и что они не имеют отношения к футболу вообще, честной игре и победам, если тратить их не на футбол, а на незаконное стимулирование против соперников и другую "работу", – цитирует Стороженко официальный сайт Металлиста 1925.

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Первая лига Договорные матчи Металлист 1925 Металлист 1925 Сергей Стороженко
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