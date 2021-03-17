Сегодня, 17 марта, состоялось заседание Центрального совета Профессиональной футбольной лиги. На повестке дня стоял вопрос формата соревнований ПФЛ в сезоне 2021/22 в связи с реформой чемпионата U-21 УПЛ.

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Как известно, со следующего сезона молодежное первенство U-21 будет отменено. Однако, первые три команды УПЛ по итогам сезона-2020/21 смогут заявить свои молодежные команды сразу в Первую лигу.

Таким образом, Центральный совет принял проект, согласно которому в следующем году в Первой лиге сыграют 20 клубов, сообщает издание UA-Football. Команды будут разделены на две группы по 10 в каждой по географическому принципу. После двух кругов десять лучших команд разыграют между собой путевки в УПЛ. Другая десятка будет бороться за право остаться в дивизионе (четверка худших вылетит в низший дивизион).

Во Второй лиге также будет две группы, однако не более 16 команд в одной группе. Также туда могут войти молодежные команды клубов УПЛ.

Проект взят за основу – после опроса всех клубов ПФЛ вопрос будет вынесен на Исполком УАФ.

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