Сьогодні, 17 березня, відбулось засідання Центральної ради Професіональної футбольної ліги. На порядку денному стояло питання формату змагань ПФЛ у сезоні 2021/22 у зв’язку з реформою чемпіонату U-21 УПЛ.

Верес отримав дозвіл на випуск акцій – історичний випадок для українського футболу

Як відомо, з наступного сезону молодіжна першість U-21 буде скасована. Однак, перші три команди УПЛ за підсумками сезону-2020/21 зможуть заявити свої молодіжні команди одразу до Першої ліги.

Таким чином, Центральна рада ухвалила проект, згідно якого наступного року у Першій лізі зіграють 20 клубів, повідомляє видання UA-Football. Команди будуть розділені на дві групи по 10 у кожній за географічним принципом. Після двох кіл десять найкращих команд розіграють між собою путівки до УПЛ. Інша десятка боротиметься за право залишитись у дивізіоні (четвірка найгірших вилетить у нижчий дивізіон).

У Другій лізі також буде дві групи, однак не більше ніж 16 команд в одній групі. Також туди можуть увійти молодіжні команди клубів УПЛ.

Проект взятий за основу – після опитування серед усіх клубів ПФЛ питання буде винесене на Виконком УАФ.

Металіст 1925 здолав Альянс та наблизився до трійки лідерів Першої ліги