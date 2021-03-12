Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила проспект акций ровенского Вереса на украинской бирже.

Верес совершил первый IPO (первая публичная продажа акций акционерного общества, – прим.) в истории украинского футбола, сообщает Forbes. Информацию подтвердил и официальный сайт клуба.

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Презентация эмиссий акций состоится 15 марта, а приобрести их сможет любой на "Украинской бирже". Клуб выпустит 500 000 акций общей стоимостью 50 млн грн.

Отметим, что среди европейских клубов выход на бирже стал уже привычным делом – только в 2020 году это сделали Аякс, дортмундская Боруссия, Ювентус и Манчестер Юнайтед.

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