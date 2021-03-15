Металлист 1925 принимал Альянс в рамках 6-го тура Первой лиги. Читайте отчет на Футбол 24.

Первая лига, 6-й тур

Металлист 1925 – Альянс – 2:1

Голы: Дмитренко, 8, Дерек, 17 (пен.) – Герт, 39

Первая лига: Черноморец обыграл Волынь и возглавил турнирную таблицу, Оболонь и Верес не сыграли из-за снегопада

Игроки Металлиста 1925 были фаворитом поединка, что харьковчане и доказали на поле, открыв счет уже на 8-й минуте. Красивый удар удался Дмитренко.

Вскоре арбитр назначил пенальти в ворота гостей, и Дерек удвоил преимущество хозяев. Альянс попытался восстановить интригу голом в раздевалку, но вырвать ничью гостям не удалось.

Победа позволила Металлисту 1925 подняться на 4-ю строчку, Альянс остался 9-м.

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