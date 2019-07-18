"Первая лига может транслироваться на ТВ, ведем переговоры с одним телеканалом", – президент ПФЛ Макаров

Из-за высокого резонанса относительно медиаправ на УПЛ, президент ПФЛ Сергей Макаров решил порадовать также и ценителей Первой лиги.

"На заседании исполкома 10 июля передали централизованные права на лиги на сезон 2019/20. Но у нас немного другая проблема – у нас нет такого интереса со стороны телевидения, как в УПЛ. Нам пока не предлагают многомиллионные контракты.

"Только два клуба отказались от формата 16 команд в УПЛ", – заместитель спортдира Динамо

Чтобы запустить проект трансляции, нужны спонсорские деньги. Сейчас ведем переговоры со спонсорами. К сожалению, права нам передали очень близко к старту сезона.

Но, думаю, постараемся начать в этом сезоне с централизованным проектом трансляций, показывать хотя бы центральный матч каждого тура Первой лиги. Ведем переговоры с каналом XSPORT", – цитирует Макарова Tribuna.com.

Напомним, по итогам прошлого сезона Первой лиги СК Днепр-1 и Колос поднялись в высший дивизион.

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