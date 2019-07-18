"Перша ліга може транслюватись на ТБ, ведемо перемовини з одним телеканалом", – президент ПФЛ Макаров

Через високий резонанс щодо медіаправ на УПЛ, президент ПФЛ Сергій Макаров вирішив потішити також і поціновувачів Першої ліги.

"На засіданні виконкому 10 липня передали централізовані права на ліги на сезон 2019/20. Але у нас трохи інша проблема – у нас немає такого інтересу з боку телебачення, як в УПЛ. Нам поки не пропонують багатомільйонні контракти.

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Щоб запустити проект трансляції, потрібні спонсорські гроші. Зараз ведемо переговори зі спонсорами. На жаль, права нам передали занадто близько до старту сезону.

Але, думаю, постараємося розпочати в цьому сезоні з централізованим проектом трансляцій, показувати хоча б центральний матч кожного туру Першої ліги. Ведемо переговори з каналом XSPORT", – цитує Макарова Tribuna.com.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Першої ліги СК Дніпро-1 і Колос піднялись у найвищий дивізіон.

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