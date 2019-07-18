"Только два клуба отказались от формата 16 команд в УПЛ", – заместитель спортдира Динамо

Заместитель спортивного директора Динамо Сергей Мохник рассказал интересные детали голосования за расширение УПЛ на собрании клубов украинского чемпионата.

"При формате в 14 команд, три круга, 39 туров – это нереально провести. Просто 26 туров мало. В общем все клубы, кроме Шахтера и Мариуполя, были за 16 команд. Это нужно для украинского футбола: и для сборных юношеских, и для арбитража и для болельщиков, для городов. Пока не хотят.

"Клубы не поддержали расширение УПЛ до 14 команд, зато одобрили 16 участников в сезоне 2021/22", – Бурбас

Четыре команды есть: Черноморец, Металлист 1925, Волынь, Оболонь-Бровар. Рух имеет хорошую базу и договор с Ареной Львов. Но не хотят об этом слышать. Наша позиция последовательная – должно быть 16 команд. Лучшего варианта нет", – цитирует Мохника Tribuna.com.

Напомним, на собрании представителей клубов УПЛ утвердили, что следующий сезон будет проведен в формате 12-ти команд, а сезон 2020/21 – 16.

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