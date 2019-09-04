Первая лига: Минай одержал очередную победу, Металлист 1925 и Авангард продолжают борьбу за лидерство

Состоялись матчи 7-го тура Первой лиги Украины.

Первая лига, 7-й тур

Горняк-Спорт – Металлист 1925 – 1:2

Голы: Котляр, 38 – Кольцов, 80, Ямполь, 85

Авангард – Ингулец – 2:1

Голы: Яворский, 14, 61 – Сичинава, 60

Минай – Балканы – 2:1

Голы: Нуриев, 14, 35 (пен.) – Чернышев, 84

Удаление: Платунов, 32

ОПФКУ Черкащина – Агробизнес – 1:2

Голы: Медведь, 36 (пен.) – Семенюк, 40, Бурлин, 55 (аг.)

МФК Металлург – Рух – начало в 18:00

Прикарпатье – Оболонь-Бровар – начало в 18:30

Волынь – Кремень – начало в 19:00

Николаев – Черноморец – начало в 19:00

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Металлист 1925 победил Горняк-Спорт и подобрался к вершине таблицы, где с отрывом в 2 очка лидирует Агробизнес, который также отметился победой над ОПФКУ Черкащина.

Минай уверенно шагает Первой лигой и уже достиг 7-й ступеньки благодаря победе на Балканами. Ингулец не смог ворваться в тройку и неожиданно проиграл на выезде Авангарду.

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