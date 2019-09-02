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Черноморец подписал Ковпака

06:30 4 Читати українською
Черноморец подписал Ковпака
Александр Ковпак / Фото УАФ

Нападающий Александр Ковпак отныне будет защищать цвета Черноморца.

Черноморец усилил атакующую линию опытным нападающим Александром Ковпаком, сообщает официальный сайт клуба.

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Детали соглашения между 36-летним форвардом и одесским клубом не сообщаются. Александр будет выступать под 39-м номером.

Прошлый сезон Ковпак провел в Арсенале-Киев, за который отметился тремя голами. Напомним, Ковпак ранее выступал за сборную Украины и успел провести три поединка.

Черноморец выступает в Первой лиге, после 6-ти туров одесситы находятся на 7-й строчке турнирной таблицы.

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