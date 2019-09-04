Перша ліга: Минай здобув чергову перемогу, Металіст 1925 та Авангард продовжують боротьбу за лідерство

Відбулись матчі 7-го туру Першої ліги України.
Перша ліга, 7-й тур
Гірник-Спорт – Металіст 1925 – 1:2
Голи: Котляр, 38 – Кольцов, 80, Ямпіль, 85
Авангард – Інгулець – 2:1
Голи: Яворський, 14, 61 – Січінава, 60
Минай – Балкани – 2:1
Голи: Нурієв, 14, 35 (пен.) – Чернишов, 84
Вилучення: Платунов, 32
ОПФК Черкащина – Агробізнес – 1:2
Голи: Медведь, 36 (пен.) – Семенюк, 40, Бурлін, 55 (аг.)
МФК Металург – Рух – початок о 18:00
Прикарпаття – Оболонь-Бровар – початок о 18:30
Волинь – Кремінь – початок о 19:00
Миколаїв – Чорноморець – початок о 19:00
Чорноморець підписав Ковпака
Металіст 1925 переміг Гірник-Спорт та підібрався до вершини таблиці, де з відривом у 2 очки лідирує Агробізнес, який також відзначився перемогою над ОПФК Черкащина.
Минай впевнено крокує Першою лігою і вже досягнув 7-ї сходинки завдяки перемозі на Балканами. Інгулець не зміг увірватись в трійку і несподівано програв на виїзді Авангарду.
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