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Перша ліга: Минай здобув чергову перемогу, Металіст 1925 та Авангард продовжують боротьбу за лідерство

19:45 238 Читать на русском
Перша ліга: Минай здобув чергову перемогу, Металіст 1925 та Авангард продовжують боротьбу за лідерство
Минай здобув чергові 3 очки / Фото ФК Минай

Відбулись матчі 7-го туру Першої ліги України.

Перша ліга, 7-й тур

Гірник-Спорт – Металіст 1925 – 1:2

Голи: Котляр, 38 – Кольцов, 80, Ямпіль, 85

Авангард – Інгулець – 2:1

Голи: Яворський, 14, 61 – Січінава, 60

Минай – Балкани – 2:1

Голи: Нурієв, 14, 35 (пен.) – Чернишов, 84

Вилучення: Платунов, 32

ОПФК Черкащина – Агробізнес – 1:2

Голи: Медведь, 36 (пен.) – Семенюк, 40, Бурлін, 55 (аг.)

МФК Металург – Рух – початок о 18:00

Прикарпаття – Оболонь-Бровар – початок о 18:30

Волинь – Кремінь – початок о 19:00

Миколаїв – Чорноморець – початок о 19:00

Чорноморець підписав Ковпака

Металіст 1925 переміг Гірник-Спорт та підібрався до вершини таблиці, де з відривом у 2 очки лідирує Агробізнес, який також відзначився перемогою над ОПФК Черкащина.

Минай впевнено крокує Першою лігою і вже досягнув 7-ї сходинки завдяки перемозі на Балканами. Інгулець не зміг увірватись в трійку і несподівано програв на виїзді Авангарду.

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