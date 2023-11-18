В субботу состоялся ряд матчей 18-го тура в третьем по силе дивизионе. Отчет о поединках читайте на "Футбол 24".

Вторая лига, 18-й тур

Дружба – Тростянец – 2:0

Голы: Сомов, 6, Сторчоус, 85 (п.)

Реал Фарма – Кремень-2 – 2:1

Голы: Барсуков, 5 (п.), Третяков, 89 – Рокотянский, 75

МФК Металлург-2 – Локомотив Киев – 1:3

Голы: Близнюк, 57 – Титаренко, 43 (п.), Есаулов, 72, Каранга, 78

ЮКСА – Чайка – 2:1

Голы: Синегуб, 9, Вава, 32 – Семенец, 4

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Дружба на своем поле уверенно одолела Тростянец. Представитель Киевской области быстро вышел вперед (Сомов головой эффектно забросил киперу за шиворот в правую девятку), но никак не мог развить успех, чтобы сделать счет более комфортным. Поставить точку в матче удалось лишь на последних минутах с пенальти (Бринько буквально положил соперника на газон в собственной штрафной). Победа принесла Дружбе 38 очков и позволила обойти Звягель, подвинув его на третью строчку. Тростянец с 18-ю пунктами десятый.

Уже 16-е поражение в сезоне потерпел Кремень-2. На этот раз его обидчиком стал Реал Фарма. Одесситы на 5-й минуте реализовали пенальти, однако в середине второго тайма пропустили и были близки к потере очков (Рокотянский практически с мертвого угла с разворота закрутил в ворота). Третьякову лишь на последней минуте удалось вырвать победу, попав с дальней дистанции в девятку. Реал смог прервать девятиматчевую безвыигрышную серию и с 14-ю баллами подняться на двенадцатую строчку. Кремень-2 с 1 пунктом остается последним.

Продолжает лихорадить вторую команду МФК Металлург. Запорожцы не смогли выиграть уже в четвертом матче подряд, на этот раз уступив на номинально домашнем поле киевскому Локомотиву. Обе команды сейчас идут в нижней части турнирной таблицы, борясь за право сохранить прописку в чемпионате.

В центральном матче дня ЮКСА дома оформил камбек с Чайкой. Гости сделали заявку на успех уже на первых минутах, но экс-защитник Ингульца и Миная Синегуб быстро восстановил статус-кво. Еще до перерыва бразильский форвард Вава вывел "христиан" вперед, забив, как оказалось впоследствии, решающий мяч. Победа позволила ЮКСА обойти Дружбу и возглавить турнирную таблицу Второй лиги, Чайка осталась четвертой.

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